В Госдуме оценили предложение депутата Рады ввести визовый режим с Россией

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Введение визового режима с Россией стало бы для Украины "выстрелом в собственную ногу". Об этом заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

По его словам, в Киеве понимают, что миллионы украинцев работают на территории России, а перенаправить такие потоки трудовых мигрантов в Европу сейчас невозможно. Депутат выразил надежду, что "здравый разум победит" и руководство Украины не допустит таких мер.

"Промышленность и экономика Украины на низком уровне, поэтому это будет социальный взрыв. Ни Порошенко, ни новой власти это не нужно", — отметил парламентарий в интервью RT.

Свищев добавил, что с помощью призывов к введению визового режима и других громких высказываний украинские политики пытаются обратить на себя внимание в связи с приближением парламентских выборов в стране.

Ранее депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Юрий Чижмарь заявил, что граждане России должны получать визу для посещения Украины.

В Раде не раз звучали призывы ввести с Россией визовый режим, однако в Киеве считают, что это негативно отразится на украинских гражданах. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет исходить в визовых вопросах из принципа взаимности.