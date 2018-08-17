В Швеции предъявили обвинение российскому капитану

СТОКГОЛЬМ, 17 авг — РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура шведского города Мальмё предъявила обвинение российскому капитану за управление севшим на мель в августе у берегов страны судном в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РИА Новости в суде города.

В материалах, полученных агентством, говорится, что концентрация алкоголя в его крови составила до 2,76 промилле. Прокуратура сочла преступление тяжким из-за высокой концентрации алкоголя, а также с учетом того, что управление судном представляло серьезную опасность — капитан заснул и посадил балкер на мель.

Грузовой балкер BBC Lagos сел на мель ночью 3 августа близ порта Хельсингборга в проливе Эресунн. Капитан — из Санкт-Петербурга, 1965 года рождения, гражданин России. Во время задержания в его крови было 1,34 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Во время допроса капитан рассказал, что пил виски в своей каюте за несколько часов до работы. Он признал, что управлял судном в состоянии алкогольного опьянения. Пятого августа капитана заключили под стражу из-за опасения, что он может покинуть Швецию.

Судно после ЧП осмотрели дайверы и каких-либо повреждений корпуса не обнаружили. На его борту находилось пять тысяч тон пшеницы. По данным шведских СМИ, оно зарегистрировано в Антигуа и Барбуда, владельцем судна называется нидерландская компания MF Shipping. Груз перевозился из Клайпеды в испанский порт Лас-Пальмас.