Эксперт прокомментировал создание США "группы действий" по Ирану

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Создание госдепартаментом США "группы действий" по Ирану показывает, что Вашингтон не готов к диалогу для разрешения нынешней ситуации вокруг Тегерана, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

По его словам, США сейчас готовятся к любой эскалации, которая может последовать в ответ с иранской стороны, не исключено, что подобный спецштаб может быть создан в рамках Пентагона.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг, что создает в госдепартаменте "группу действий", которая займется координацией политики в отношении Тегерана и будет подчиняться непосредственно главе госдепартамента. Помпео также назначал Брайана Хука спецпредставителем США по Ирану. Помпео не стал вдаваться в детали работы новой группы, но отметил, что "на протяжении десятилетий Тегеран проводил дестабилизирующую политику в отношении США". Также Помпео "напомнил", что действия президента США по оказанию давления на Тегеран продиктованы солидарностью со "страдающим" иранским народом.

Примечательно, что Вашингтон объявил о создании "группы действий" по Ирану в годовщину госпереворота в Иране, когда при участии спецслужб США и Великобритании было свергнуто демократическое правительство Мохаммеда Мосаддыка. Однако назначенный спецпредставитель Брайан Хук назвал это "чистым совпадением".

"Такие формулировки как "склонить к переговорам" или "поменять политику", которые звучат в адрес Тегерана, — это кстати относится и к высказываниям в адрес России в связи с готовящимся 22 числа объявлением санкций, там тоже говорится, что Москва должна "сделать выбор" и "поменять свое поведение". То есть не то, чтобы обсудить, может быть, как-то имеющиеся проблемы на равных в диалоговом формате — нет. Меняйте поведение — тогда будем с вами разговаривать. Получается некий шантаж с тем, чтобы склонить Иран к переговорам и к уступкам, чтобы Тегеран выполнил те условия, которые были обозначены при введении санкций, и тогда, может быть, последуют какие-то подвижки, не более того", — заявил Суздальцев, комментируя озвученные главой госдепа заявления.

Суздальцев отмечает, что в структурном плане создание спецгруппы по Ирану — это "традиционное решение". "Потому что есть проблема с Ираном, так как он очень жестко отвечает на любое ущемление его суверенитета. То есть, скорее всего, в Пентагоне сейчас работает штаб, все передвижения иранских воинских частей, авиации, ВМФ, конечно, фиксируются. И в паре с этим штабом, в таком консолидированном формате будет работать и штаб на базе госдепартамента", — считает эксперт.

По его словам, эти действия могут быть продиктованы тем, что реакция Ирана на шаги США может быть очень жесткой и неожиданной для американцев, и в Вашингтоне могут опасаться этих ответных шагов.

"Они сами сорвали сделку (по иранской ядерной программе. — Прим. ред.), сейчас формируют штабы, чтобы как-то реагировать. То есть создается проблема, а потом ищутся варианты как ее решать. Будет ли это считаться эскалацией? Сейчас, конечно, сказать трудно, так как мы не знаем, существуют ли конкретные военные планы у США в отношении Ирана. Но судя по тому, что штабы появились, то можно говорить, что американцы готовы к любой эскалации", — отметил Суздальцев.

При этом он подчеркнул, что США, создавая подобную структуру и объявляя о готовности вводить вторичные санкции против любого нарушителя санкционного режима в отношении Ирана, полностью игнорируют позицию европейских партнеров.

"То, что Европа не поддержала антииранские шаги США, не обескуражило администрацию Трампа, и сейчас уже Вашингтон будет действовать полностью самостоятельно, не церемонясь и не координируя никаким образом свои действия с Европой", — сказал эксперт. Он не исключил, что, несмотря на существующие противоречия, США могут "склонить" Европу к более агрессивным шагам в отношении Ирана по линии НАТО.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения СВПД. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

"Внимательный наблюдатель давно обратил внимание на то, что разногласия с европейцами у Вашингтона существуют по линии ЕС — США. Но НАТО — военно-политический союз, и там в большей степени все зависит от решений самого Вашингтона, и здесь мы какой-то внутренней дискуссии не дождемся. Кстати, когда готовилось вторжение 2003 года США в Ирак, тогда говорили, что это может быть неприемлемо для Европы, и даже гадали о возможности создания некой дуги Париж — Берлин — Москва. Но, тем не менее, механизм натовский сработал, и большинство союзников в итоге поддержали их интервенцию в Ирак", — констатировал Суздальцев.