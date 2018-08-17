Власти Дубая сократили штраф британцу за 240 км/ч на Lamborghini

ДУБАЙ, 17 авг — РИА Новости. Турист из Великобритании заплатил штрафы на 117 тысяч дирхамов (32 тысячи долларов) и провел в ОАЭ лишнюю неделю за лихачество на арендованной Lamborghini в Дубае, сообщает эмиратское издание National.
Гражданину Великобритании Фараху Хаши удалось сократить сумму штрафов в полтора раза после переговоров с полицией при участии представителей компании, у которой он арендовал суперкар. Он был вынужден продлить пребывание в Дубае более чем на неделю, поскольку компания отказывалась возвращать ему оставленный в залог паспорт и принимать обратно автомобиль до уплаты штрафов, сообщает издание.