Власти Аргентины наняли компанию из США для поиска подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Власти Аргентины наняли американскую компанию Ocean Infinity для поиска пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС "Сан-Хуан", сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства.

"Министерство обороны сообщило, что по решению правительства американская компания Ocean Infinity была нанята для продолжения поиска подводной лодки ВМС страны "Сан-Хуан", которая пропала 15 ноября с 44 членами экипажа на борту", — говорится в пресс-релизе.

В заявлении отмечается, что Ocean Infinity "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки".

Американская компания Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.