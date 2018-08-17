Президент Чехии открыт для дискуссий, заявил его пресс-секретарь

ПРАГА, 17 авг — РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан всегда открыт для дискуссий, обсуждает с ближайшими соратниками все проблемы, но окончательное решение принимает самостоятельно, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.

"Милош Земан активно обсуждает вместе (со своими соратниками по Пражскому граду) те или иные проблемы, дискутирует, интересуется вашим мнением и готов воспринять его, вместе с вами ведет поиск необходимого решения. Однако, выслушав наши мнения, в том числе, отличные от его воззрений, окончательное решение господин президент принимает всегда сам", — сказал пресс-секретарь.

Практически не случается такого, чтобы во время своего выступления или интервью Земан высказал такое мнение, которое не разделяют его соратники, отметил Овчачек. По его словам, выступлениям президента Чехии всегда предшествует предварительное обсуждение, заранее обговариваются различные альтернативы беседы, возможные вопросы, необходимость сделать в ходе встречи какое-то важное заявление.

"Господин президент — чрезвычайно заботливый человек, я бы даже сказал — человек ласковый, всегда открытый для диалога. И, конечно, он в курсе, как исполняется то или иное дело, спрашивает об этом", — сказал Овчачек.

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