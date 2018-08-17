Президент Чехии открыт для дискуссий, заявил его пресс-секретарь

ПРАГА, 17 авг — РИА Новости. Глава Чехии Милош Земан всегда открыт для дискуссий, обсуждает с ближайшими соратниками все проблемы, но окончательное решение принимает самостоятельно, заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.
Практически не случается такого, чтобы во время своего выступления или интервью Земан высказал такое мнение, которое не разделяют его соратники, отметил Овчачек. По его словам, выступлениям президента Чехии всегда предшествует предварительное обсуждение, заранее обговариваются различные альтернативы беседы, возможные вопросы, необходимость сделать в ходе встречи какое-то важное заявление.
"Господин президент — чрезвычайно заботливый человек, я бы даже сказал — человек ласковый, всегда открытый для диалога. И, конечно, он в курсе, как исполняется то или иное дело, спрашивает об этом", — сказал Овчачек.