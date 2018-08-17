ПРАГА, 17 авг — РИА Новости. Имеющиеся у главы Чехии Милоша Земана проблемы со здоровьем не оказывают влияния на деятельность президента, полагающего, что "политика делается головой, а не ногами", заявил в интервью РИА Новости пресс-секретарь главы государства Йиржи Овчачек.

"Ни для кого не секрет, мы говорим об этом вполне открыто, что у Милоша Земана сахарный диабет и существуют проблемы с ногами, в связи с чем он вынужден пользоваться тростью. Однако, как выражается сам президент, "политика делается головой, а не ногами", поэтому можно сказать, что на деятельность Милоша Земана существующие проблемы со здоровьем не оказывают никакого влияния", — сказал Овчачек.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.