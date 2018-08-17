В СПЧ прокомментировали ситуацию с задержанным на Украине танкером

НОВОСИБИРСК, 17 авг — РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов назвал безумием ситуацию с задержанным на Украине российским танкером "Механик Погодин".

"Нет, пока никаких обращений на эту тему не было. Но подобным возмутительным действиям я, к сожалению, не удивлен. Уже сложилась практика какого-то безумия", — сказал он в пятницу журналистам в Новосибирске, отвечая на вопрос, поступали ли ему обращения по этому поводу.

Экипаж задержанного на Украине российского танкера "Механик Погодин" за сутки предотвратил две попытки незаконного проникновения на судно, сообщается на сайте судоходной компании ООО "В.Ф. Танкер".

Согласно сообщению, 17 августа капитан судна получил информацию о возможной проверке судна, связанной с его якобы неудовлетворительным состоянием. В компании отметили, что в июле 2018 года оно успешно прошло проверку на соблюдение требований Парижского меморандума в украинском порту Южный. Информация об этом была доступна администрации порта Херсон при выдаче разрешения на заход танкера в акваторию порта.

Ранее назначенный на Украине постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин сообщил, что Служба безопасности намерена арестовать зашедшее в Херсон российское судно "Механик Погодин", которое принадлежит находящейся под санкциями Киева компании из РФ. Бабин уточнил, что решения об аресте судна пока нет.