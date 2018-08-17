Половина россиян считает сотрудничество с Чехией выгодным, выяснили в ФОМ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Почти половина россиян (47%) считают, что сотрудничество России и Чехии выгодно обеим странам, следует из данных опроса, проведенного фондом "Общественное мнение" (ФОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования, 47% опрошенных считают, что сотрудничество Чехии и России выгодно обеим странам, 6% россиян отметили, что двустороннее сотрудничество более выгодно России, 20% — Чехии, 26% участников опроса затруднились ответить на вопрос.

Кроме того, 37% россиян отметили, что жителям Чехии в целом живётся лучше, чем им, 4% опрошенных заявили, что лучше живут россияне, 16% считают, что жизнь одинакова в обеих странах, 43% затруднились ответить на вопрос.

ФОМ провел опрос 11-12 августа среди 1,5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.