Японская бизнес-миссия не может добраться до Курил из-за плохой погоды

ТОКИО, 17 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Бизнес-миссия из Японии вышла на корабле на Курильские острова из порта Немуро на японском острове Хоккайдо, но из-за высоких волн пока не может добраться до места назначения, сообщили РИА Новости в МИД Японии.

Нынешнюю бизнес-миссию, как и две предыдущих, возглавляет Эйити Хасэгава — специальный советник премьер-министра Японии.

"По данным, которые у нас есть к этому часу, бизнес-миссия вышла из порта Немуро утром, однако из-за высоких волн корабль вынужден остановиться в море. С учетом погодных условий будет принято решение, двигаться ли ему дальше или вернуться обратно в порт", — рассказала собеседница агентства.

Бизнес-миссия, в состав которой входят японские бизнесмены и чиновники, должна была отправиться в путь в четверг, но из-за плохой погоды выезд пришлось отложить на пятницу. Несмотря на то, что группа уже выехала из порта, полной информации о программе пребывания все еще нет. На запрос РИА Новости до отъезда миссии был получен ответ от МИД Японии, что "стороны находятся в процессе согласования программы и содержания" миссии.

Как заявили агентству в МИД Японии, "группа в основном сформирована из бизнесменов, которые, предположительно, могут принять участие в осуществлении пяти проектов, о конкретном их осуществлении и будет проведено исследование и обсуждение (на месте – ред.)".

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.