Американский политолог рассказал, как Украина навредила санкциями сама себе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Санкции, которые Украина ввела против России, негативно сказались на самих украинцах, такое мнение высказал в блоге на сайте National Interest американский политолог, бывший советник Госдепартамента США Николай Петро.

Эксперт напомнил, что с 2014 года власти в Киеве приняли целую серию ограничительных мер против Москвы, отказавшись от прямых закупок газа, введя санкции против российских банков и платежных систем, блокировав социальные сети и телеканалы, запретив воздушное сообщение между двумя странами.

Однако в реальности, по его словам, попавшие под украинские санкции компании продолжают успешно вести свою деятельность, а негативный эффект почувствовали лишь простые украинцы, которые теперь вынуждены тратить больше денег.

Россия, отмечает также Петро, остается главным инвестором Украины. В то время как власти в Киеве всячески стремятся не допустить нормализации торговых отношений со своим соседом, на их счетах практически не осталось финансовых средств, указывает он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на счетах украинского Минфина наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернуться хаосом.

Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Со временем черный список постепенно расширялся. Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в 2017 году — против пяти работающих в стране структур российских госбанков. В тоже году были введены ограничения против некоторых российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", а также ряда телеканалов и IT-компаний.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, на чем в свою очередь настаивают Украина и Запад, и при этом выражает готовность содействовать мирному урегулированию в Донбассе при обеспечении прав и законных интересов жителей этих областей.