Американский политолог рассказал, как Украина навредила санкциями сама себе

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Санкции, которые Украина ввела против России, негативно сказались на самих украинцах, такое мнение высказал в блоге на сайте National Interest американский политолог, бывший советник Госдепартамента США Николай Петро.
Однако в реальности, по его словам, попавшие под украинские санкции компании продолжают успешно вести свою деятельность, а негативный эффект почувствовали лишь простые украинцы, которые теперь вынуждены тратить больше денег.
Россия, отмечает также Петро, остается главным инвестором Украины. В то время как власти в Киеве всячески стремятся не допустить нормализации торговых отношений со своим соседом, на их счетах практически не осталось финансовых средств, указывает он.
Украина впервые ввела ограничения в отношении российских физических и юридических лиц в сентябре 2015 года, тогда под разные виды санкций попали 388 человек и 105 компаний. Со временем черный список постепенно расширялся. Осенью 2016 года Киев ввел санкции против российских платежных систем, а в 2017 году — против пяти работающих в стране структур российских госбанков. В тоже году были введены ограничения против некоторых российских СМИ, в том числе МИА "Россия сегодня", а также ряда телеканалов и IT-компаний.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине, на чем в свою очередь настаивают Украина и Запад, и при этом выражает готовность содействовать мирному урегулированию в Донбассе при обеспечении прав и законных интересов жителей этих областей.