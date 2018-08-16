"Группа действий" Госдепа по Ирану способствует эскалации, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Новая "группа действий" по Ирану, созданная в госдепартаменте, может служить лишь дополнительной эскалации напряженности с Тегераном, считает глава неправительственной организации Национальный ирано-американский совет Трита Парси.

Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг, что создает в госдепартаменте "группу действий", которая займется координацией политики в отношении Тегерана. Помпео также назначал Брайана Хука спецпредставителем США по Ирану. Помпео не стал вдаваться в детали работы новой группы.

"Одной из целей новой группы действий по Ирану может быть эскалация с Ираном до такой степени, когда любая возможность дипломатии со стороны (президента США Дональда) Трампа может стать невозможной", — заявил Парси в распространенном в четверг комментарии.

"Группа, вероятно, возглавит и будет укреплять усилия, направленные на провоцирование беспорядков в Иране. Тем самым она создаст дальнейшие трения с ЕС, который рассматривает дестабилизацию Ирана как прямую угрозу национальной безопасности Европы", — добавил эксперт.

"Несмотря на отсутствие конкретики на сегодняшней пресс-конференции (Помпео — ред.), данные действия — еще один шаг администрации Трампа, направленный на эскалацию. Он подвигает США ближе к войне с Ираном, несмотря на то, что Трамп предложил переговоры", — заключил Парси.

Ранее Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном от 2015 года, по которому Тегеран в обмен на снятие санкций согласился разрешить инспекции своей ядерной программы. США уже вернули часть односторонних санкций против Ирана, действовавших до 2015 года, и планируют расширять санкционный режим.