В Италии проверяют, есть ли повреждения после землетрясения

РИМ, 16 авг – РИА Новости. Служба гражданской обороны Италии устанавливает, есть ли пострадавшие и разрушения в результате землетрясения на юге страны. По предварительным данным, население не пострадало, отмечает пожарная служба.

Как сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv), магнитуда подземного толчка в провинции Кампобассо области Молизе составила 5,1. За ним последовала серия из 11 афтершоков магнитудой от 2 до 3,5.

"Население ощутило сейсмособытие, ведутся все необходимые проверки на предмет повреждений и пострадавших", — сообщает служба гражданской обороны в своем Twitter.

Колебания почвы ощущали в Молизе и соседних областях. Жители ближайших к эпицентру населенных пунктов вышли на улицу. "На данный момент пожарным не поступали запросы о помощи. Выехавшие команды пока столкнулись только с падением карнизов", — сообщает пожарная служба в Twitter

Это второй сильный подземный толчок, произошедший в этой области за последние несколько дней. В ночь на среду в той же провинции Кампобассо произошло землетрясение магнитудой 4,7. Никто не пострадал, повреждения получили дома в городе Монтечилфоне, расположенном недалеко от эпицентра.