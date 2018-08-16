Украина не планирует блокировать транзит российских грузов, заявил Омелян

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Украина не планирует блокировать транзит российских грузов по своей территории, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Омелян в четверг сделал ряд громких заявлений. Сообщив, что он подписал некий документ, после вступления в силу которого "в Москву будут ходить только медведи", позднее министр пояснил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с РФ. Министерство планирует вынести документ на рассмотрение кабмина в ближайшее время, добавил он.

"Транзит с каждым годом падает, Россия делает это умышленно, чтобы в очередной раз обескровить Украину, но это объективный процесс, мы на него повлиять не можем. Со своей стороны мы, безусловно, блокировать транзит не планируем, потому что есть наши обязательства в рамках ВТО", — сказал Омелян в эфире украинского "Пятого канала".

С 1 января 2016 года правительство РФ ввело эмбарго на ввоз украинских товаров, а также ограничения на транзит через свою территорию. Это решение руководства РФ стало реакцией на начало действия с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом. Согласно утвержденному порядку, грузовые перевозки с Украины в Казахстан через РФ должны осуществляться только через установленные пункты пропуска при условии наличия системы ГЛОНАСС.

Из-за таких ограничений Киев подал несколько исков в ВТО. При этом Украина заявляла, что может ввести запрет на транзит российских товаров после завершения разбирательств в ВТО.

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