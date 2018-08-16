В Киеве пригрозили "утопить в крови" россиян в случае нападения на Украину

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В случае "наступления" российских войск на Украину они "захлебнутся кровью", заявил в интервью изданию "Апостроф" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Он напомнил, что два года назад уже прогнозировал аналогичное развитие событий. Тогда, по его словам, он предсказывал большие потери украинских войск, однако сейчас вооруженные силы страны находятся в намного лучшем состоянии, подчеркнул он.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", — сказал Грымчак, добавив, что украинским властям удалось многое изменить в ВСУ по сравнению с 2014 годом.

Не для России

Заявления Грымчака направлены не на Россию, а предназначаются для украинской аудитории, считает политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

"Целью борьбы с "российской агрессией" уже четвертый год являются аресты, наказания, преследования инакомыслящих из числа оппозиции власти. Каждый раз, когда в Киеве начинают бороться с "агрессией России", это завершается волной репрессий", — сказал он в эфире радио Sputnik.

При этом у Украины по-прежнему нет никаких шансов в прямом военном противостоянии с Россией, и ни "супероружия", ни иных возможностей изменить эту ситуацию у Киева не появилось, отметил Уралов.

"Но никто и не собирается так разворачивать ситуацию. Для Киева "воевать с Россией" — это такой пропагандистский образ, который они продают Западу, за что получают кредиты, и за что им прощают все преступления", — подчеркнул он.

По его словам, Украина получает большие средства на поддержку армии, но значительная часть их расхищается. Подобные заявления предназначены для того, чтобы "отчитаться" о перевооружении перед Западом, заключил Уралов.

Проблемы ВСУ

В Киеве неоднократно сообщали о серьезных проблемах, существующих в вооруженных силах страны. Так, осенью прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что с 2014 года по причинам, не связанным с вооруженным конфликтом в Донбассе, погибли или были ранены более десяти тысяч украинских военных. Среди причин таких потерь министр обороны Степан Полторак называл болезни, несоблюдение мер безопасности и употребление спиртных напитков.

В июле депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация с вооружением. По его словам, степень износа оружия советского производства близок к критическому, а новая техника не производится из-за коррупции.