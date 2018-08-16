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В мире

В Киеве пригрозили "утопить в крови" россиян в случае нападения на Украину

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CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War UkraineВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фотоВоеннослужащие ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Юзеф Венскович / Ministry of Defense of Ukraine / War Ukraine

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В случае "наступления" российских войск на Украину они "захлебнутся кровью", заявил в интервью изданию "Апостроф" заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Военнослужащий во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Он напомнил, что два года назад уже прогнозировал аналогичное развитие событий. Тогда, по его словам, он предсказывал большие потери украинских войск, однако сейчас вооруженные силы страны находятся в намного лучшем состоянии, подчеркнул он.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", — сказал Грымчак, добавив, что украинским властям удалось многое изменить в ВСУ по сравнению с 2014 годом.

Не для России

Заявления Грымчака направлены не на Россию, а предназначаются для украинской аудитории, считает политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов.

Танки ВСУ на востоке Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Tanks on the march
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"Целью борьбы с "российской агрессией" уже четвертый год являются аресты, наказания, преследования инакомыслящих из числа оппозиции власти. Каждый раз, когда в Киеве начинают бороться с "агрессией России", это завершается волной репрессий", — сказал он в эфире радио Sputnik.

При этом у Украины по-прежнему нет никаких шансов в прямом военном противостоянии с Россией, и ни "супероружия", ни иных возможностей изменить эту ситуацию у Киева не появилось, отметил Уралов.

"Но никто и не собирается так разворачивать ситуацию. Для Киева "воевать с Россией" — это такой пропагандистский образ, который они продают Западу, за что получают кредиты, и за что им прощают все преступления", — подчеркнул он.

По его словам, Украина получает большие средства на поддержку армии, но значительная часть их расхищается. Подобные заявления предназначены для того, чтобы "отчитаться" о перевооружении перед Западом, заключил Уралов.

Проблемы ВСУ

САУ Богдана
CC BY 4.0 / Юрій Бірюков / Cropped image /
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В Киеве неоднократно сообщали о серьезных проблемах, существующих в вооруженных силах страны. Так, осенью прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что с 2014 года по причинам, не связанным с вооруженным конфликтом в Донбассе, погибли или были ранены более десяти тысяч украинских военных. Среди причин таких потерь министр обороны Степан Полторак называл болезни, несоблюдение мер безопасности и употребление спиртных напитков.

В июле депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил, что в ВСУ сложилась катастрофическая ситуация с вооружением. По его словам, степень износа оружия советского производства близок к критическому, а новая техника не производится из-за коррупции.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Юрий Николаев
Видимо в украине опять перепутали адресата, он видимо имел в виду что и без нападения России на украину сама украина истечет кровью быстрее чем об этом даже подумают. )))))
23:28
16.08.2018
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Daniil Ryleev
Дааааа лето заканчивалось, а маразм в Киеве крепчает!
23:18
16.08.2018
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Вадим Багор
Ну и чё, Грымчак правда думает, что украинская непобедимая сможет воевать против России более 2 суток, тогда с меня пузырь...
23:05
16.08.2018
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tvell
"утопить в крови" россиян в случае нападения на Украину - скоро она и за даром будет ненужна !!!
23:02
16.08.2018
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Русская Медведица
Больно нужно нападать на них... они быстрее захлебнутся слюной от злости.
22:52
16.08.2018
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tvell
Четыре года воюют с Россией а она так и не явилась на войну !!!
22:51
16.08.2018
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