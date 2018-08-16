Помпео создал "группу действий" по Ирану

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео объявил в четверг, что создает "группу действий" по Ирану

"Сегодня я рад объявить о создании группы действий по Ирану. Эта группа будет отвечать за направление, пересмотр и всестороннюю оценку всех аспектов действий госдепартамента, связанных с Ираном", — сказал Помпео журналистам в госдепартаменте. Он вновь обвинил Иран в "дестабилизирующем и насильственном поведении" в отношении США и их союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Ираном от 2015 года, по которому Тегеран в обмен на снятие санкций согласился разрешить инспекции своей ядерной программы. США уже ввели вновь часть санкций против Ирана, действовавших до 2015 года, и планируют расширять санкционный режим.