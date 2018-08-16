Минюст США намерен жестко преследовать печать оружия на 3D-принтерах

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США заявил в четверг, что будет жестко преследовать печатание оружия на 3D-принтерах.

"Мы… предпримем действия для того, чтобы все, кто нарушает закон и производит пластиковое огнестрельное оружие, которое нельзя обнаружить (с помощью металлодетекторов — ред.), были наказаны по всей строгости", — говорится в заявлении генпрокурора Джеффа Сешнса.

Министерство юстиции уже на протяжении ряда лет судится с организацией из Техаса Defense Distributed, которая размещала на своем сайте инструкции по распечатке пластиковых пистолетов на 3D-принтерах. В США существует закон, согласно которому все огнестрельное оружие должно производиться таким образом, чтобы его различали металлодетекторы. В 2013 году действие закона было продлено еще на 10 лет. Разработчики пластиковых пистолетов обходили закон, добавляя в конструкцию пистолета железную накладку, однако эта деталь была съемной и не требовалась для того, чтобы пистолет мог выполнять свои функции. Таким образом, инструкция годилась и для производства пистолетов, которые нельзя обнаружить металлодетектором.

Использование принтеров, способных создавать трехмерные объекты, и сложного программного обеспечения может радикально удешевить производство оружия. Несмотря на кустарный характер производства, получающиеся при печати пистолеты вполне годятся в качестве оружия. Правозащитные организации обеспокоены, что дальнейшее распространение пластиковых моделей лишь усугубит острую проблему с применением огнестрельного оружия при совершении преступлений.

Власти США обвиняли Defense Distributed в потенциальном нарушении закона о незаконном распространения оружия. Организация недавно удалила чертежи пластиковых пистолетов со своего сайта после того, как судья, разбирающий претензии минюста, согласился с частью аргументов властей. Окончательное решение в суде пока не принято.