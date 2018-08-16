Денисова рассказала о просьбе 22 заключенных на Украине россиян об обмене

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Омбудсмен Украины Людмила Денисова заявила в четверг, что 22 россиянина, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, написали заявления на имя президента РФ, в которых просят обменять их на заключенных в России украинцев.

Ранее Денисова заявила, что бывший замминистра спорта Крыма Фарух Камалов и представитель "самообороны Крыма" Александр Саттаров, а также гражданин РФ Алексей Седиков написали заявления на имя президента РФ с просьбой обменять их на одного из заключенных в России украинцев. Накануне украинский омбудсмен заявила, что еще восемь россиян, которые находятся в местах лишения свободы на Украине, написали заявления на имя президента РФ, где просят обменять их на одного из заключенных в России украинцев.

"Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова на данный момент уже получила 22 заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщал, что обсуждал с Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая судьбу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова также сообщила, что "разговаривала по телефону с Денисовой, уполномоченным Верховной рады Украины, по поводу обмена списками".