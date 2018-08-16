Главред tut.by заявила, что СК Белоруссии исказил ее показания

МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова, которая ранее была задержана по "делу Белта" и впоследствии отпущена из-под стражи, заявила, что пресс-служба Следственного комитета Белоруссии в своем сообщении для СМИ исказила ее показания.
"В моих показаниях не звучало выражение "с ведома". Достаточно взять толковый словарь русского языка, чтобы понять, что использование этого выражения в пресс-релизе искажает смысл данных мною на допросе показаний", — говорится в заявлении Золотовой, опубликованном на сайте tut.by в четверг.
Золотова также обратила внимание, что в статье, по которой заведено уголовное дело, не говорится "о краже или воровстве", хотя некоторые СМИ, при освещении "дела Белта" и ситуации с журналистами портала апеллируют этими словами.
"Что касается ущерба для РУП "Белта", то на tut.by публиковались исключительно новости из открытого доступа, что предусмотрено правилами использования материалов, опубликованными на сайте агентства. Более того, каждая новость Белта сопровождалась ссылками на три других материала агентства, что с начала 2017 года принесло сайту Белта дополнительно более 350 тысяч переходов", — заявила Золотова.
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