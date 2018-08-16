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Главред tut.by заявила, что СК Белоруссии исказил ее показания

Сюжет:
Скандал вокруг доступа к новостям Белты (38)
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фотоАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь

МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Главный редактор крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Марина Золотова, которая ранее была задержана по "делу Белта" и впоследствии отпущена из-под стражи, заявила, что пресс-служба Следственного комитета Белоруссии в своем сообщении для СМИ исказила ее показания.

Главный редактор информагентства БелаПАН Ирина Левшина. Архивное фото
© Фото : БелаПАН/Сергей Балай
Главред tut.by заявила, что знала о незаконном доступе к подписке Белта
Пресс-служба СК Белоруссии 9 августа распространила сообщение, в котором говорилось, что Золотова "признала, что с ее ведома на протяжении длительного времени сотрудники незаконно использовали реквизиты доступа к платной подписке РУП "БелТА"".

"В моих показаниях не звучало выражение "с ведома". Достаточно взять толковый словарь русского языка, чтобы понять, что использование этого выражения в пресс-релизе искажает смысл данных мною на допросе показаний", — говорится в заявлении Золотовой, опубликованном на сайте tut.by в четверг.

Здание Следственного комитета Республики Беларусь. Архивное фото
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
СК Белоруссии освободил журналистов, проходящих по "делу Белта"
По ее словам, "такое искажение… представляет угрозу для проведения беспристрастного расследования, поскольку другие фигуранты дела могут давать показания, основываясь на материалах следствия, озвученных официальными органами". "В данном случае ситуацию усугубляет то, что мои показания были искажены", — подчеркнула Золотова. Она убеждена, что данная ситуация "предоставляет возможность для манипуляций" другими СМИ, а также "компрометирует (ее) в глазах коллег".

Золотова также обратила внимание, что в статье, по которой заведено уголовное дело, не говорится "о краже или воровстве", хотя некоторые СМИ, при освещении "дела Белта" и ситуации с журналистами портала апеллируют этими словами.

"Что касается ущерба для РУП "Белта", то на tut.by публиковались исключительно новости из открытого доступа, что предусмотрено правилами использования материалов, опубликованными на сайте агентства. Более того, каждая новость Белта сопровождалась ссылками на три других материала агентства, что с начала 2017 года принесло сайту Белта дополнительно более 350 тысяч переходов", — заявила Золотова.

Бизнес-центр Omega Tower на проспекте Дзержинского в Минске, где расположен офис TUT.BY. Архивное фото
© Sputnik / Вера Дашкевич
Эксперт: "дело Белты" могут использовать для давления на СМИ в Белоруссии
Следственный комитет Белоруссии сообщил 7 августа о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным доступом в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является Белта. В последующем были проведены обыски в ряде частных и государственных компаний, в том числе в офисе крупнейшего белорусского портала tut.by и негосударственного информагентства БелаПАН. Восемь журналистов были задержаны и помещены в изолятор, а впоследствии освобождены. Обвинения не были предъявлены, журналисты находятся в статусе подозреваемых.

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