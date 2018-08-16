Трамп заявил, что Китай вредит процессу денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что Китай "немного вредит" процессу денуклеаризации КНДР.

В ходе заседания кабинета министров в четверг в Белом доме, госсекретарь США Майк Помпео доложил, что "никаких новых ракетных испытаний" в КНДР не было.

Трамп в ответ прокомментировал ход денуклеаризации КНДР, о котором он ранее договорился с лидером этой страны Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре 12 июня.

"Думаю, что Китай немного вредит этому (процессу)", — сказал президент, слова которого приводит пресс-служба Белого дома.

Трамп не уточнил, что именно он имеет в виду.

В июне в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын. Встреча глав государств прошла в отеле "Капелла" на острове Сентоса, который отделяет от Сингапура один мост. По итогам Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Также, согласно документу, США обязались предоставить гарантии безопасности КНДР, а Пхеньян подтвердил твердую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.