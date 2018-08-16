"Мальчику-старику" из Астаны сделали пластическую операцию

АСТАНА, 16 авг – РИА Новости. Шестилетнему Ернару Алибекову, который страдает редкой патологией — синдромом вялой кожи, сделали операцию на веки, сообщает Sputnik Казахстан.

Как рассказала мама Ернара Зебинса Толебергенова в аккаунте Instagram, который посвящен мальчику, операцию провели специалисты Казахского научно-исследовательского института глазных болезней в Алматы.

Веки ребенка сильно растянулись из-за болезни. По словам мамы Ернара, ресницы мешали мальчику, он постоянно трогал глаза руками и заносил инфекцию, поэтому семья решилась на операцию. Ее можно было сделать по квоте, но на это потребовалось бы много времени. И семья согласилась на платную операцию, средства на которую собрали неравнодушные люди.

"Спасибо всем вам, что дали нам такую возможность. Мы сами не справились бы", — написала мама Ернара и приложила счет оплаты за операцию. Она обошлась в 112 тысяч тенге (более 300 долларов).

Публикация от алибеков ернар (@pomosh_ernarchiku) 15 Авг 2018 в 9:14 PDT

Зебинса Толебергенова опубликовала фото мальчика после операции. "Швы снимут только 20 августа, синяки еще не прошли", — написала она.

Ранее мама Ернара рассказала, что болезнь у ребенка началась через месяц после рождения.

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