Директор СНБ Армении встретился с новым главой погрануправления ФСБ

ЕРЕВАН, 16 авг – РИА Новости. Директор Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян обсудил в четверг с новым начальником пограничного управления ФСБ России в республике генерал-майором Романом Голубицким вопросы развития сотрудничества между ведомствами, сообщили в пресс-службе СНБ.

Голубицкий до своего назначения с 2014 года был начальником пограничного управления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям. В Армении он заменил Анатолия Михеева. По данным пресс-службы, во встрече также принимал участие замглавы погранслужбы ФСБ, руководитель департамента пограничной охраны генерал-лейтенант Игорь Константинов.

"Константинов представил Ванецяну нового начальника пограничного управления ФСБ России в Армении генерал-майора Романа Голубицкого… Ванецян поздравил Голубицкого с назначением, пожелав успешной службы, и заверил, что СНБ готова оказать содействие в охране границы", — говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Глава СНБ отметил, что армяно-российские отношения охватывают практически все сферы взаимовыгодного сотрудничества, и выразил надежду, что подобные встречи будут способствовать еще большему укреплению взаимодействия. Российская сторона также выразила готовность содействовать развитию сотрудничества, отметили в пресс-центре.

Система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном полностью сохранилась со времен СССР. Руководство Армении считает российских пограничников, наряду с российской военной базой, важной составляющей национальной безопасности республики. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда — в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в ереванском международном аэропорту Звартноц. Содержание российских пограничников в Армении (их численность — около 4,5 тысячи человек) обеспечивается правительствами обеих стран.