На процессе по делу Манафорта вызвали однофамильца Трампа

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Судья в Виргинии на процессе по делу Пола Манафорта вызвал однофамильца президента США Дональда Трампа, чем вызвал замешательство, а затем взрыв смеха в зале, сообщило издание Politico.

Отправив присяжных совещаться по вердикту в деле Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа, судья Ти-Эс Эллис заявил, что переходит к следующему делу. "Господин Трамп?" — обратился судья в зал, что вызвал недоумение собравшихся. Выяснилось, что судья имел в виду участника рассматриваемого дела, помощника федерального прокурора Джеймса Трампа. Когда недоумение разрешилось, в зале смеялись все, включая обвиняемого Манафорта.

Дональд Трамп не раз высказывался о ходе процесса над своим бывшим помощником Манафортом, заявляя, что с тем поступают "несправедливо". В американских СМИ не раз проходили предположения, что спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявивший обвинения Манафорту, может "добраться" и до Трампа, но до настоящего времени это никак не подтвердилось.

Манафорту вменяют 18 преступных эпизодов уклонения от уплаты налогов и связанного с ним банковского мошенничества.