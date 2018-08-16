Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Присяжные в суде Александрии (штат Виргиния) начали обсуждение вердикта по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщило издание Politico.
На процессе обвинение заявило, что Манафорт заработал по меньшей мере 60 миллионов долларов за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его "Партии регионов". Обвинение заявляет, что Манафорт не заплатил налоги по крайней мере с 15 миллионов долларов своих заработков и применял всевозможные бухгалтерские уловки, чтобы уклониться от налогообложения.
Защита не стала вызывать свидетелей, обвиняемый также отказался от дачи показаний. Адвокаты защиты сосредоточились на моральном облике главного свидетеля обвинения Рика Гейтса, многолетнего помощника Манафорта. Гейтс заявил, что помогал Манафорту фальсифицировать отчетность, но признался, что при этом похитил у своего бывшего шефа сотни тысяч долларов, которые он тратил среди прочего и на финансирование своих супружеских измен. Защита заявляет, что Гейтс — лжец и что участие Манафорта в махинациях не доказано.
Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы (Москва это категорически опровергает). Адвокаты Манафорта на обоих процессах предлагали суду снять обвинения, поскольку они не касаются основной темы расследования Мюллера, но в обоих случаях получили отказ.