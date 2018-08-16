Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Манафорта

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Присяжные в суде Александрии (штат Виргиния) начали обсуждение вердикта по делу Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщило издание Politico.

Присяжные не ограничены во времени, срок вынесения вердикта назвать заранее нельзя. Жюри из 12 человек требуется прийти к единогласному мнению о виновности или невиновности Манафорта по каждому из предъявленных ему 18 обвинений в банковском мошенничестве и неуплате налогов.

На процессе обвинение заявило, что Манафорт заработал по меньшей мере 60 миллионов долларов за лоббирование интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и его "Партии регионов". Обвинение заявляет, что Манафорт не заплатил налоги по крайней мере с 15 миллионов долларов своих заработков и применял всевозможные бухгалтерские уловки, чтобы уклониться от налогообложения.

Защита не стала вызывать свидетелей, обвиняемый также отказался от дачи показаний. Адвокаты защиты сосредоточились на моральном облике главного свидетеля обвинения Рика Гейтса, многолетнего помощника Манафорта. Гейтс заявил, что помогал Манафорту фальсифицировать отчетность, но признался, что при этом похитил у своего бывшего шефа сотни тысяч долларов, которые он тратил среди прочего и на финансирование своих супружеских измен. Защита заявляет, что Гейтс — лжец и что участие Манафорта в махинациях не доказано.

Это первый процесс по делу Манафорта, второй откроется позднее в этом году в Вашингтоне. На втором процессе Манафорта обвиняют в отмывании средств и работе иностранным агентом-лоббистом без регистрации.

Обвинения против Манафорта выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы (Москва это категорически опровергает). Адвокаты Манафорта на обоих процессах предлагали суду снять обвинения, поскольку они не касаются основной темы расследования Мюллера, но в обоих случаях получили отказ.