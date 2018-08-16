Трамп обрушился с критикой на Boston Globe за публикации протеста

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обрушился в Twitter на газету Boston Globe, которая организовала публикации протеста против позиции Трампа по СМИ в 350 американских и иностранных изданиях.
Трамп повторил, что считает большую часть прессы "фейковыми новостями".
"Я бы ничего не желал для нашей страны больше, чем подлинной свободы прессы. На самом деле пресса свободна писать и говорить все, что хочет, но большая часть того, что она пишет, — фейковые новости, продвижение политической повестки дня или просто откровенные попытки повредить людям. Честность выиграет!" — заявил Трамп. Он также вновь назвал СМИ "оппозиционной партией".
Газета Boston Globe призвала СМИ опубликовать в четверг, 16 августа, редакторскую колонку, посвященную опасности "нападений со стороны администрации (президента США) на прессу". При этом вместо общего заявления каждое издание должно поместить свой собственный материал.
На призыв Boston Globe начала откликаться и зарубежная пресса. Так, британская газета Guardian заявила о поддержке американских СМИ.
У Трампа сложные отношения со СМИ, некоторые из которых он в свое время называл "оппозиционной партией" и "врагами народа", получая взамен жесткую критику. В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ" (RSF) США опустились на две позиции, заняв 45 место.