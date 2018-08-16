Премьер Болгарии призвал отремонтировать все мосты в стране

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после трагедии в Генуе поручил двум членам кабинета министров найти способ одновременного ремонта всех мостов в стране, сообщает издание Sofia Globe.
Он добавил, что необходимо решение, согласно которому все мосты можно отремонтировать сразу, а не по очереди.
Ремонт болгарских мостов и соответствующей инфраструктуры начался несколько лет назад. В 2017 году правительство обратило внимание на проблему автодорожных тоннелей после февральской аварии, при которой часть осветительной структуры в тоннеле автомагистрали Хемус на севере страны обрушилась на машину, в результате чего скончалась 64-летняя женщина.
В среду источники в правоохранительных органах Генуи подтвердили РИА Новости, что городская прокуратура возбудила следственное дело по факту гибели людей при обрушении автомобильного моста. Речь идет о преступлении, предусмотренном статьей уголовного кодекса Италии о непредумышленном убийстве двух и более человек. Пока следствие ведется в отношении неизвестных лиц.