В Италии у отделения партии "Лига" сработало взрывное устройство, пишут СМИ

РИМ, 16 авг — РИА Новости, Александр Логунов. В четверг у отделения итальянской партии "Лига" на севере страны прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в городке Виллорба около входа в здание, где заседает ячейка политической организации. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также отделения "Лиги" обнаружили несработавшее взрывное устройство. Его обезвреживанием сейчас заняты саперы, прибывшие на место происшествия. С ними работают пожарные и специалисты подразделения по биологическому и химическому заражению.

Лидер правой партии "Лига" — вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, известный своей жесткой позицией по отношению к нелегальной миграции и организованной преступности.

Ответственность за инцидент пока никто не взял.