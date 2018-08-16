РИМ, 16 авг — РИА Новости, Александр Логунов. В четверг у отделения итальянской партии "Лига" на севере страны прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в городке Виллорба около входа в здание, где заседает ячейка политической организации. По предварительным данным, никто не пострадал.
Также отделения "Лиги" обнаружили несработавшее взрывное устройство. Его обезвреживанием сейчас заняты саперы, прибывшие на место происшествия. С ними работают пожарные и специалисты подразделения по биологическому и химическому заражению.
16AGO 14:00 #suemTV è intervenuto con @vvfveneto in supporto agli #artificieri di @poliziadistato per sospetti ordigni rinvenuti presso la sede di Lega Nord a #Villorba pic.twitter.com/zeGihUT3wB— SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) 16 августа 2018 г.
Лидер правой партии "Лига" — вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, известный своей жесткой позицией по отношению к нелегальной миграции и организованной преступности.
Ответственность за инцидент пока никто не взял.