Эксперт объяснил заявление Украины о захвате новых территорий в Донбассе

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал заявление украинских силовиков о захвате части территории в Донбассе. Об этом он рассказал RT.

По его мнению, подобные высказывания лишь преследуют цель поднять боевой дух служащих ВСУ, "которые разуты, раздеты и не обеспечены всем необходимым".

"Мы слышим заявления, что у Украины — самая лучшая армия и вооружения, они хвастаются, что впервые создали гаубицу по стандартам НАТО, что сделали вечный танк и так далее. Вот теперь говорят, что захватили 15 квадратных километров территории в Донбассе — скорее всего, нейтральные земли", — отметил эксперт.

По словам Литовкина, боевая техника, которой хвалится Киев, чаще всего представлена в единичном экземпляре. Как считает военный, ВСУ "вынуждены подбирать остатки американской, немецкой техники, которую им с барского плеча сбрасывают".

Ранее командующий операцией объединенных сил в Донбассе Сергей Наев заявил о том, что украинские военные взяли под контроль территорию в 15 квадратных километров в зоне конфликта. По его словам, ВСУ намерены как можно дальше отодвинуть свои позиции от населенных пунктов.

Как отметили в ДНР, слова Наева подтверждают нарушение украинской стороной Минских договоренностей и преподносят захват населенных пунктов в нейтральной зоне как победу.

Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек.

Весной президент Украины Петр Порошенко распорядился завершить "антитеррористическую" операцию в Донбассе, которая продолжалась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил. Сменой формата киевские власти легализовали использование вооруженных сил в регионе в мирное время.