В Киеве пригрозили "утопить россиян в крови" при нападении

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак пригрозил России "кровавым" ответом.

По его словам, два года назад он прогнозировал "наступление" России на Украину и предсказывал множество потерь со стороны Киева. Однако теперь он уверен, что украинская армия находится в гораздо лучшем состоянии, чем раньше.

"Тогда я сказал, что они захлебнутся нашей и собственной кровью. Сегодня мне кажется, что в случае наступления они будут захлебываться собственной кровью", — заявил он в интервью "Апострофу".

По словам замминистра, за это время Киев "много чего изменил" в армии, оснащении и в оружии, а ситуация в ВСУ "несравнима" с 2014 годом.

Угрозы Москве

Киев уже не первый раз угрожает Москве. В мае министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал Россию "империей варваров" и призвал сжечь Москву.

Продолжая "метафору", Омелян заявил, что цель варваров — разрушение "всего, что они неспособны покорить, понять, украсть". Он упрекнул "отдельных западных политиков" в том, что они продолжают поддерживать хорошие отношения с Россией и, путаясь в исторических отсылках, пригрозил им "московской ордой".

"Москву невозможно изменить или перевоспитать — только сжечь", — утверждает министр.

Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить мост через Керченский пролив. А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука признался, что поддерживает парламентария в этом вопросе "на эмоциональном уровне".

Украинский популизм

В мае в самой же Верховной Раде заявили, что во главе Украины стоят "шизофреники" и "тупые управленцы". Об этом рассказал депутат Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

По словам парламентария, развитие страны фактически остановилось из-за сменяющих друг друга коррупционеров. Именно поэтому представители власти "должны уйти", считает Рабинович.

"Рядом с нами расположены страны, где зарплата 800-1000 долларов. Там это нормально, а у нас это популизм. Популизм — потому что вы тупые управленцы. <…> Популизм — это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни и ничего не делаете для снижения тарифов", — заявил депутат.

Он добавил, что Украина должна стать "экономическим локомотивом всей Восточной Европы". Однако действия нынешней власти привели к тому, что государство "побирается".

"Ну вдумайтесь, нами шизофреники какие-то правят!" — заключил Рабинович.

"Защитники всей Европы"

В Киеве нередко пытаются выставить ВСУ "защитниками всей Европы". В действительности украинская армия сталкивается с серьезными проблемами.

В октябре прошлого года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более десяти тысяч военных погибли или были ранены по причинам, не связанным с боевыми действиями в Донбассе. Министр обороны Степан Полторак объяснил потери болезнями, нарушением мер безопасности и употреблением алкоголя.

В июле депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал о катастрофической ситуации с вооружением ВСУ. Он отметил, что износ оружия, оставшегося на Украине с советских времен, уже близок к критическому, а необходимая техника не производится из-за коррупции.