МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия не получала от КНДР запросов на дополнительные поставки продовольствия на фоне аномальной жары и засухи в Северной Корее, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Пхеньяне.

"Посольство не располагает информацией о предложениях по поставке продовольствия и гуманитарной помощи из России в КНДР в связи с засухой. С корейской стороны подобных запросов не поступало", — говорится в сообщении посольства.

Ранее Международная Федерация Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) предупредила, что затянувшаяся засушливая погода в КНДР может иметь катастрофические последствия для здоровья населения страны и привести к значительному снижению производства пищи. Организация выделила свыше 213 тысяч швейцарских франков на помощь в борьбе с жарой для 13 700 человек из наиболее уязвимых слоев населения в КНДР.

По данным МФКК, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 10 миллионов северокорейцев или почти 40% населения страны. При этом ситуация усложняется международными санкциями, которые ограничивают ввоз продукции в Северную Корею.