На Украине пять шахтеров отказались выходить на поверхность

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Пятеро шахтеров на подконтрольной Киеву территории Донецкой области отказываются выходить на поверхность и требуют погасить задолженность по зарплате, сообщил в четверг председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Накануне он сообщил, что горняки трех шахт государственного предприятия "Мирноградуголь" в Донецкой области остановили работу из-за задолженности по заработной плате.

По словам Волынца, пять шахтеров этого предприятия находятся на глубине 900 метров с утра среды. Еще ряд работников продолжили забастовку перед зданием "Мирноградугля".

"Продолжается забастовка", — сказал Волынец "Общественному ТВ". Его слова приводятся на сайте телеканала.

Он отметил, что переговоры, прошедшие накануне между бастующими и руководством шахты, закончились ничем.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.