Порошенко и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия по вопросу введения миротворцев, сообщила в четверг пресс-служба президента Украины.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании", — говорится в сообщении на сайте президента.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.