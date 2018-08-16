Китайская пилотажная группа вылетела в Россию на форум "Армия-2018"

ПЕКИН, 16 авг — РИА Новости. Пилотажная группа Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "1 августа" в четверг вылетела в подмосковную Кубинку для участия в международном военно-техническом форуме "Армия-2018", говорится в сообщении ВВС страны.

Китай в этом году стал единственной страной, чья пилотажная группа получила приглашение выступить на форуме в Кубинке в этом году. При этом это уже второй раз, когда пилоты группы "1 августа" участвуют в мероприятиях в Москве.

В состав группы вошли 7 истребителей J-10 и два военных транспортника Ил-76, они примут участие в двух выступлениях.

Пилотажная группа вылетела с аэродрома в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в четверг утром и прибудет на аэродром Кубинки в пятницу.

Группа "1 августа" была сформирована в 1962 году и названа в честь дня создания Народно-освободительной армии Китая. За время своего существования группа приняла участие в более чем 600 выступлениях для делегацией из почти 170 стран и регионов.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдёт в Кубинке с 21 по 26 августа.