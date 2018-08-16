Во Франции увеличилось число случаев применения оружия полицейскими

ПАРИЖ, 16 авг – РИА Новости. Последний доклад Генеральной инспекции национальной полиции Франции (IGPN) свидетельствует о значительном увеличении числа случаев, при которых французские полицейские применяют оружие, сообщает газета Parisien.

В 2017 году зафиксировано около 400 случаев применения оружия французскими полицейскими, что на 54% больше, чем в 2016 году. Это тенденция касается и жандармов, но в меньшей степени, отмечает издание.

В общей сложности за период с июля 2017 по май 2018 года 14 человек погибли при вмешательстве сил правопорядка: кого-то из них задела пуля во время погони, кто-то покончил с собой.

Последний резонансный случай применения оружия полицейским, который привел к гибели человека, произошел в ночь со вторника на среду в Париже: 26-летний автомобилист отказался повиноваться полиции, после чего началась погоня. Во время погони страж порядка открыл огонь, от полученных ран молодой человек скончался. Полицейский был взят под стражу.