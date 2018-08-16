Киев признался в нарушении "Минска-2", считают в ДНР

ДОНЕЦК, 16 авг — РИА Новости. Заявление украинских силовиков о взятии под контроль новых территорий в Донбассе – это признание в нарушении Киевом минских соглашений и попытка преподнести как победу захват населенных пунктов в нейтральной зоне, считают в в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинские силовики взяли под контроль территорию в 15 квадратных километров в Донбассе и намерены "дальше отодвинуть" позиции от населенных пунктов.

"Заявление Наева только подтверждает нарушение Киевом минских соглашений, на что просим обратить внимание мировую общественность. При этом говорить о реальных победах Киева не приходится. Единственное, на что способны украинские силовики – это заходить в населенные пункты в "серой" зоне, где нет наших подразделений и потом преподносить это как победу и "освобождение" территории", — сказал в четверг РИА Новости представитель командования ДНР.

Он отметил, что украинские силовики за время конфликта в нарушение минских соглашений несколько раз "занимали подконтрольные себе же населенные пункты в нейтральной зоне, а захватили только посёлок Широкино, который предлагалось демилитаризировать".

"Ну а слова Наева о дальнейших планах силовиков по "улучшению" их позиций только подтверждают то, что Киев не нацелен на мирное разрешение конфликта в Донбассе, и направлены на повышение морально-психологического состояния украинских боевиков", — добавил представитель командования ДНР.