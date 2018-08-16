В Китае открылся центральный магазин сети белорусских товаров

МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Сетевой магазин белорусских товаров торжественно открылся в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Sputnik Беларусь.

На снимках с церемонии открытия, которые разместил в Twitter посол Белоруссии в КНР Кирилл Рудый, видно, что на прилавках, в частности, представлены бакалея, молочная и алкогольная продукция.

Рудый также сообщал, что в Сычуань доставлена пробная партия белорусской говядины.

"Первые впечатления китайцев: качество как австралийская, но чуть жестче; цена премиум, но конкурентна; белорусский бренд слабоузнаваем, но спрос есть", — написал посол.

Белорусская говядина прибыла в Китай. Первые впечатления китайцев: качество как австралийская, но чуть жёстче; цена премиум, но конкурентна; белорусский бренд слабоузнаваем, но спрос есть (Сычуань, 15.08.2018). pic.twitter.com/Xp5IJfiXcn — Кирилл Рудый (@kvrudy) 15 августа 2018 г.

Ранее в Гуанчжоу открылся центральный магазин сети. В ближайшее время она будет прирастать новыми филиалами. К ноябрьскому ЭКСПО в Шанхае должны быть открыты еще шесть магазинов, а всего к концу 2019 их должно стать около ста.

С начала года география поставок белорусских продуктов в Китай расширяется. В январе в китайском Чунцин открыли магазин белорусских продуктов под названием "Валоша". В минувшем году белорусское молоко стало третьим экспортным продуктом в Китай после калия и нефтепродуктов, обойдя даже машиностроение.

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