МИД Индии надеется на согласование новых дат Российско-индийского форума

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 авг — РИА Новости. Нью-Дели надеется, что новая дата проведения первого Российско-индийского экономического форума, который изначально был запланирован на 19-20 августа в Санкт-Петербурге, будет согласована в ближайшем будущем, заявили РИА Новости в индийском МИД.

В начале текущей недели фонд "Росконгресс", выступающий одним из организаторов мероприятия, сообщил, что форум был перенесен по инициативе индийской стороны "в связи с графиком международных мероприятий". Информация о новой дате проведения форума будет обнародована позднее, информировали в "Росконгрессе".

"Надеемся, что это случится в скором будущем", — сказал представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, когда может быть согласована новая дата. При этом собеседник отказался дать более подробный комментарий относительно причин переноса сроков проведения форума.

Планируется, что в мероприятии примут участие представители министерства финансов РФ, Банка России, Федеральной налоговой службы России, профильных федеральных ведомств, представители научного сообщества и деловых кругов. С индийской стороны ожидается участие руководителей Резервного банка Индии, министерства финансов, Совета по ценным бумагам и биржам Индии (SEBI), Национального инвестиционного и инфраструктурного фонда, инвестиционного агентства "Инвест Индия", ряда других профильных ведомств.

Центральным событием деловой программы форума, как сообщалось в июле, станет пленарное заседание с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина и вице-председателя Национального института трансформации Индии Раджива Кумара.

Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России, Национальный институт трансформации Индии и фонд "Росконгресс".