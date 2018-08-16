В Перу получили запрос о розыске причастных к покушению на Мадуро

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Власти Перу получили запрос от министерства иностранных дел Венесуэлы начать розыск двух человек, предположительно причастных к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает министерство иностранных дел Перу.

Ранее Венесуэла передала перуанскому посольству в Каракасе список подозреваемых в участии в покушении на президента Мадуро, которые могут скрываться в Перу.

"Посольство Перу в Каракасе получило запрос министерства иностранных дел Венесуэлы об установлении местонахождения двух граждан Венесуэлы, которых разыскивает суд этой страны в связи с их предполагаемым участием в том, что (венесуэльское — ред.) правительство называет "покушением на президента Венесуэлы", — говорится в сообщении МИД Перу в Twitter.

En la fecha, la Embajada del Perú en Caracas recibió el pedido de la Cancillería de Venezuela para ubicar a 2 ciudadanos venezolanos solicitados por la justicia de ese país por su presunta participación en lo que ese gobierno denomina "atentado contra el Presidente de Venezuela”. — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) 16 августа 2018 г.

Мадуро ранее заявлял, что некоторые участники покушения на него скрываются в Перу. До этого власти Венесуэлы заявляли только о США и Колумбии как о странах, где якобы находятся организаторы покушения, и просили их выдать подозреваемых.

Всего по делу проходят 23 человека. Из них 10 человек уже задержаны, еще против 13 выданы ордера на арест, однако некоторые из них укрылись, по данным венесуэльских властей, за границей.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.