В МИД России возмутились осквернением кладбища советских воинов в Гданьске

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел России выразило возмущение в связи с осквернением кладбища советских воинов и военнопленных в польском Гданьске.

"Возмущены новым отвратительным актом в отношении советского мемориального наследия в Польше. На территории кладбища в Гданьске, где покоится прах около трех тысяч наших воинов, гражданских лиц и военнопленных, вандалы сломали либо повредили 23 звезды на братских могилах. Нанесенный ущерб сейчас ликвидируется, российские дипломаты поддерживают контакт с польскими властями", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В МИД РФ напомнили, что именно благодаря героическому подвигу красноармейцев весной 1945 года ценой больших потерь удалось выбить гитлеровцев из этого города.

"Гданьский инцидент – очередное звено в целой серии хулиганских атак на наши памятники и кладбища в Польше, которую мы наблюдаем все последние годы. Считаем подобные выходки следствием деструктивной линии официальной Варшавы, стремящейся под лозунгом "декоммунизации" зачистить территорию страны от любых напоминаний о ее освобождении Красной Армией на исходе Второй мировой, переиначить послевоенную историю", — добавили в ведомстве.

Министерство иностранных дел РФ также сообщило, что российская сторона настаивает на оперативном расследовании происшествия и наказании виновных, а также призвало польскую сторону выполнять свои международные обязательства и помнить о моральном долге перед памятью погибших героев и жертв войны.