В ЛНР создадут Верховный суд

ЛУГАНСК, 16 авг — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о формировании Верховного суда.
Согласно указу, до 20 августа должен быть объявлен конкурс на замещение вакантных должностей судьи Верховного суда ЛНР. По его результатам квалификационной коллегии судей ЛНР необходимо "подготовить и представить главе ЛНР рекомендации на конкретных лиц для подготовки представления в Народной совет ЛНР для назначения их судьями в первоначальный состав Верховного суда".
На сайте опубликовано также распоряжение, утверждающее структуру и штатное расписание аппарата Верховного суда ЛНР.