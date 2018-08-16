В Донбассе за три месяца задержали почти 450 человек за связи с ополченцами

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Украинские силовики за три месяца проведения операции объединенных сил в Донбассе задержали почти 450 человек по подозрению в связях с ополченцами, заявил в четверг командующий операцией Сергей Наев.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении "антитеррористической" операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция объединенных сил. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.

"За время проведения операции объединенных сил задержаны 449 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям", — заявил Наев на пресс-конференции, которую транслировал "24 канал".

По его словам, полиция в Донбассе провела 565 тысяч осмотров транспортных средств, а также изъяла из незаконного оборота 67 единиц огнестрельного оружия, почти 40 тысяч боеприпасов и патронов.