Три российских писателя попали в украинский черный список

КИЕВ, 16 авг – РИА Новости. Три российских писателя попали в список деятелей культуры, создающих "угрозу нацбезопасности Украины", сообщается на сайте украинского Министерства культуры.

Перечень пополнили Захар Прилепин, Александр Тамоников и Александр Широкорад. Кроме того, в список попал русскоязычный писатель, историк и политик с Украины Лев Вершинин.

Министерство культуры Украины составляет черный список российских актеров, писателей, музыкантов, режиссеров с августа 2015 года. Всего в нем значатся 138 человек, в том числе Михаил Боярский, Олег Газманов, Лариса Долина, Иосиф Кобзон, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Николай Цискаридзе, а также Стивен Сигал и Жерар Депардье. Список постоянно пополняется новыми фамилиями.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела, участии в конфликте на востоке страны, шпионаже, кибератаках и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну" в свою историю. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".