В Кабуле ликвидировали двух участников нападения на центр подготовки армии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Силы безопасности ликвидировали двух человек, участвовавших в нападении на центр подготовки Афганской национальной армии в Кабуле, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на полицию.

Как заявил представитель полиции Кабула Хашмат Станекзай, сейчас силовики проводят операцию по "зачистке" здания.

Ранее сообщалось, что в четверг утром группа неизвестных вооруженных людей напала на здание центра подготовки Афганской национальной армии в Кабуле. По данным полиции, перестрелка продолжалась более двух часов, очевидцы сообщали о взрыве, о жертвах и пострадавших данных не поступало. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за нападение.