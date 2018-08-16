Поживиться за счет богатого соседа. Кто ворует у ФРГ детские пособия

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

В Германии разразился нешуточный скандал. Оказалось, что сотни тысяч получателей детских пособий вовсе не живут в стране. В основном это граждане соседних государств — Польши, Румынии, Болгарии. Пользуясь правилами ЕС, они приезжают в Германию, оформляют себе социальные выплаты и возвращаются на родину, продолжая получать помощь. О "сравнительно честных" способах отъема денег у богатого соседа — в материале РИА Новости.

А был ли мальчик?

В июне детские пособия от немецкого правительства поступили 270 тысячам несовершеннолетних, находящимся за пределами страны, — деньги переводились на зарубежные счета. Из них лишь 31,5 тысячи — граждане Германии, и этот показатель давно не меняется. Зато растет число получателей пособий в Восточной Европе. Например, еще восемь лет назад в Румынии таких не было вовсе, а сегодня — 19 тысяч. В Болгарии — семь тысяч. В Польше только за последние три года прибавилось 15 тысяч, в Чехии — пять тысяч.

Казалось бы, не так уж и много, учитывая, что в ФРГ 15 миллионов детей. Однако речь идет о весьма ощутимых суммах.

В Германии родители получают 194 евро в месяц на первых двух детей. На третьего ребенка — еще 200 евро. На каждого последующего — по 225 евро. В итоге семье с четырьмя детьми полагается пособие в размере 619 евро, с пятью — 844 евро. Для сравнения: средняя зарплата в Болгарии — 400 евро, в Венгрии — менее 450 евро. Как говорится, почувствуйте разницу.

По общеевропейским законам, если гражданин Евросоюза проживает на территории любой страны — члена ЕС, он имеет право на пособия. В Германии проживание подтверждается регистрацией, которую можно оформить, сняв квартиру и подписав договор аренды. После этого остается подтвердить наличие детей, и вот вам помощь.

Социальные службы Германии бьют тревогу: они давно подозревают, что в стране действует множество фирм, организующих пособия гражданами восточноевропейских стран по различным мошенническим схемам. Немецкие СМИ пишут об автобусах с цыганами, которых привозят в ФРГ, чтобы оформить помощь, о "детях в аренду", о массовой подделке свидетельств о рождении. То есть не исключено, что германские налогоплательщики оказывают социальную поддержку множеству просто несуществующих детей.

Доверчивы и наивны

Самая элементарная мошенническая схема выглядит так. Гражданин некой восточноевропейской страны приезжает в Германию, снимает самое дешевое жилье, потом с договором аренды и свидетельствами о рождении детей идет в ратушу, где регистрирует их всех в своей квартире. После чего обращается в социальные службы, и они назначают пособие на всех детей, которых он прописал у себя. При этом предъявлять самих детей обычно не требуется.

"Минимального набора бумаг бывает достаточно, чтобы оформить помощь. Притом что само германское свидетельство о рождении сильно отличается, например, от российского — оно не на бланке и не на гербовой бумаге, а на простом листе А4 с подписью и печатью. Подделать такой документ ничего не стоит. И многие пользуются такой наивностью и доверчивостью германских властей", — рассказывает программист Лариса Галанзовская из города Карлсруэ.

Даже если спустя какое-то время гражданин уезжает из ФРГ, пособие продолжает капать ему на банковский счет. Это тоже соответствует нормам ЕС и Германии — нигде, ни в каких законах не сказано, что дети, на чье содержание выплачивается пособие, должны находиться вместе с родителями именно в той стране, которая взяла на себя заботу о них.

На самом деле все немного сложнее, и существует немало бюрократических рогаток, впрочем, часто бессмысленных и от мошенничества не защищающих. Например, как поясняет Лариса, договор аренды квартиры нельзя заключить, не имея банковского счета. А счет в банке не открыть без регистрации по месту жительства. Получается замкнутый круг. Но лишь для законопослушных. Ушлые приезжие ухитряются находить арендодателей, готовых сдавать жилье за наличные.

Социальное решето

Система социальной поддержки в Германии щедрая и многосторонняя, хотя и по-немецки пунктуальная. Если человек способен доказать, что у него низкие доходы, выплаты полагаются не только ему, но и всем членам семьи. Будут компенсировать расходы на жилье, медицинские услуги, образование детей.

"Вплоть до того, что власти оплатят переезд, приобретение мебели, покупку одежды. Правда, за каждый евроцент придется строго отчитаться", — говорит житель Берлина Слава Шваб, уроженец Казахстана, этнический немец. В 1990-е родители увезли их с братом в Германию. Сегодня он владелец собственной консалтинговой фирмы.

Такой уровень социальной помощи предназначен прежде всего для резидентов — граждан Германии или обладателей вида на жительство. Однако доступен и тем, у кого долгосрочные визы.

"Пособия по безработице, как и пособия по бедности, у нас постоянно становятся предметом разного рода махинаций. Например, официально числясь безработным, человек получает деньги "в конверте". Или — минимальную, не облагаемую налогом "белую" зарплату в пределах 450 евро в месяц, что дает ему право обращаться за пособием по бедности. Но на самом деле его доход значительно больше, просто остальную часть зарплаты ему выплачивают "по-черному", — рассказывает сотрудник Центра трудоустройства в Берлине Константин, попросивший не называть его фамилии.

"Понаехали тут…"

По словам Константина, если прежде в схемах обмана германских социальных служб участвовали в основном выходцы из бывшего Советского Союза, то теперь — все больше граждане Польши, Чехии, Венгрии, Балканских стран. Причем как в качестве работников, так и работодателей. Но наибольшей популярностью у мошенников пользуются детские пособия.

Для исправления ситуации немецкие власти намерены снизить пособия тем, кто находится за границей, — привести их к нормам страны пребывания. Ведут консультации с Брюсселем. Правда, как предупредила федеральный канцлер Ангела Меркель, в этом случае придется платить больше тем, кто живет, например, в Нидерландах — там пособия выше, чем в Германии.

Скандал, разразившийся в германских СМИ и подхваченный депутатами разного уровня, — один из многих. Они постоянно повторяются, когда в прессу просачиваются те или иные сведения о незаконных выплатах "понаехавшим". Официально такая статистика обычно не разглашается, что лишь усиливает недовольство, утверждает Слава Шваб.

"Германское общество в последнее время заметно радикализировалось. Любой разговор за кружкой пива неизменно сворачивает к одной теме: что политика Меркель привела к притоку в страну не только мигрантов из Африки и с Ближнего Востока, но и европейских "бедных родственников". Которые плюют на немецкие принципы порядочности и без зазрения совести воруют деньги германских налогоплательщиков", — рассказывает берлинский предприниматель.

Самое забавное, по его словам, то, что наиболее яростными защитниками европейских ценностей обычно выступают выходцы из постсоветских республик.