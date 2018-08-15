Белый дом не связывает экономические проблемы Турции с действиями США

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Экономические проблемы Турции являются долгосрочным трендом и не являются последствиями действий США, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в США "следят за ситуацией", сложившейся вокруг турецкой экономики, и спадом лиры. "Экономические проблемы являются долгосрочным трендом и не являются последствиями действий США", — сказала она на брифинге.

Курс турецкой лиры достиг в минувший понедельник исторического минимума более чем в 7 лир за доллар после того, как в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Инвесторы опасаются, что кризис в Турции может оказать влияние на развивающиеся рынки и банковский сектор Европы. В начале года курс составлял почти 3,7 лиры за доллар.

Во вторник лира отыграла часть потерь. Курс доллара опустился к лире на 7%.

Турция в среду резко повысила пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу президента страны Тайипа Эрдогана, введены дополнительные пошлины на импортируемые из США листовой табак в размере 60%, на алкоголь 140%, на автомобили до 120%, на косметические изделия до 60%, на рис 50%, на фрукты 20%. Пошлины повышены также на ряд других американских товаров. В соответствии с изменениями, размер ввозных пошлин увеличен вдвое.

Отношения Вашингтона и Анкары в последнее время обострились, в частности из-за дела американского пастора Эндрю Брансона, задержанного еще в 2016 году турецкими властями. В начале августа минфин США ввел санкции против главы минюста Турции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, обвинив их в "серьезных нарушениях прав человека".