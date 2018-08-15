Министр обороны Молдавии назвал российские учения на Днестре провокацией

КИШИНЕВ, 15 авг — РИА Новости. Министр обороны Молдавии Евгений Стурза считает, что военные учения российских миротворцев по форсированию Днестра, которые проходят в зоне безопасности, являются провокацией.

Бюро по реинтеграции Молдавии сообщает, что 14 августа на левом берегу Днестра было замечено скопление бронетехники типа TAB ("БТР70") и военных грузовиков без регистрационных номеров и опознавательных знаков. По данным делегации Молдавии в Объединенно-контрольной комиссии (ОКК) это связано с проведением военных учений с участием миротворцев по форсированию Днестра. Власти Молдавии считают проведение учений незаконными, поскольку не было получено разрешение Объединенного военного командования.

"Учения подобного рода в зоне безопасности — это провокационные действия, которые нарушают механизм обеспечения режима безопасности и прокладывает почву для оправдания присутствия российского контингента в качестве миротворческой миссии", — написал Стурза на своей странице в Facebook. По его словам, "использование угроз не помогает дружбе".

В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В прошлом году исполнилось 25 лет с начала миротворческой операции в непризнанной республике. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

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