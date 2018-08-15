Волкер заявил, что не намерен уйти с поста спецпредставителя США по Украине

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не планирует покидать эту должность.
По его словам, США будут "формулировать предложения РФ до тех пор, пока не будет конкретного решения на столе".
Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.