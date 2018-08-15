В Италии объявят траур по погибшим при обрушении моста в Генуе

РИМ, 15 авг — РИА Новости, Александр Логунов. День траура по погибшим в результате обрушения моста в Генуе будет объявлен в Италии, решение о его дате будет принято позже, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
"Мы объявим день национального траура, сейчас мы пытаемся определить день, чтобы он совпадал с церемонией похорон погибших", — заявил Конте.
Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек. Поисково-спасательные работы на месте трагедии продолжаются.