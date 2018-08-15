Латвийские спецслужбы намерены получить доступ к личным данным иностранцев

РИГА, 15 авг — РИА Новости. Министерство обороны Латвии подготовило поправки к правовым актам, которыми предлагается предоставить Службе военной разведки и безопасности (СВРБ) право доступа к базам данных, где хранится информация о прибывших в республику иностранцах, их персональных документах и транспортных средствах, сообщила пресс-служба Минобороны.

Подготовленные поправки предусматривают включить в права службы также возможность править и стирать конкретные сообщения в Шенгенской информационной системе.

"Подготовленные поправки к правовым актам предусматривают, что у Службы военной разведки и безопасности будет право доступа к базам данных, в которых хранится информация об иностранцах, приехавших в Латвию, а также данные о персональных документах и транспортных средствах", — сообщили в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, на данный момент СВРБ является единственным государственным учреждением по безопасности и оперативным субъектом, у которого нет права доступа к сообщениям в Шенгенской системе.

Также министерство подготовило поправки к правилам, предусматривающие доступ службы к образцам удостоверений личности, которые находятся в шенгенской информационной системе.