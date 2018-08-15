Белый дом признал ошибку в статистике по безработице для афроамериканцев

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Белый дом поздно ночью во вторник признал, что ошибся в статистических данных по безработице афроамериканцев, которые приводились в сравнении за период президентства Дональда Трампа и Барака Обамы.

"Исправление по сегодняшнему пресс-брифингу: количество новых рабочих мест (для афроамериканцев) при президенте Трампе и Обаме были правильными с учетом временных рамок, но для Обамы не были (в целом правильными). Прошу прощения за ошибку, но никаких извинений за 700 000 рабочих мест для афроамериканцев, созданных при президенте Трампе", — написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

На пресс-брифинге Сандерс заявила, что при Обаме всего было создано 195 тысяч рабочих мест для афроамериканцев, а при Трампе 700 тысяч. В то время, как СМИ обратили внимание, что за два срока Обамы по данным Бюро статистики труда, в экономике США добавилось около 3 миллионов рабочих мест для чернокожих работников. Вероятно, Сандерс пыталась сравнить тот же отрезок времени в первое президентство Обамы и Трампа.